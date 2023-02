Milan, Braglia: “La soluzione per i rossoneri può essere la Champions”

Simone Braglia è intervenuto per parlare delle possibile cura per il Milan, che a sua detta potrebbe essere la gara di Champions League

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, alla trasmissione Maracanà, Simone Braglia ha parlato del momento di forma del Milan e di come in questo momento l'unica via d'uscita potrebbe essere la sfida di Champions League contro il Tottenham . Di seguito le sue parole.

"Quella che può essere la soluzione, perché non credo sia un problema fisico ma mentale, è la Champions. Può essere la medicina giusta per questo Milan. Se Leao è stato messo fuori per motivi di contratto, è giusto che la società lo abbia fatto. Sicuramente le responsabilità dell'allenatore ci sono, ma anche i meriti. E' una squadra giovane e le serve una certa crescita per certi traguardi e personalità come Ibra pesano".