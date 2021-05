Milan, Bortolazzi: “Pioli non può essere in discussione, operato positivo”

Mario Bortolazzi, ex giocatore del Milan, ha parlato di Stefano Pioli e del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Le dichiarazioni

Pioli può esser messo in discussione in caso di mancata Champions? "Si parla anche di questa ipotesi? Stefano è da un anno e mezzo al Milan e gli addetti ai lavori possono trarre conclusioni solo positive sul suo operato. E' chiaro che è importante arrivare in Champions però il suo lavoro, ripeto, è più che positivo".

La questione Donnarumma come andrà a finire a suo parere? "L'ho seguita poco ma mi pare che sia andata troppo per le lunghe, sarebbe stato meglio risolverla prima ma non so perché si è arrivati a questo punto. Non conoscendo a fondo la questione si rischia di dire cose inesatte. Se un giocatore comunque è legato ad un club che gli ha dato prestigio e possibilità di guadagnare e se è legato a questa società, credo che anche se rinuncia a qualcosa, non è che non vivrà in futuro. A volte serve anche riconoscenza per chi dato ti ha fiducia e notorietà". Domani Juventus-Milan: le dichiarazioni di mister Pioli alla vigilia del match >>>