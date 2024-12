Milan, Bonucci: “Fui venduto per 30 milioni. Mi dissero che…”

Sull'esultanza durante Juventus-Milan

"La rifarei. In quel momento giocavo al Milan e io ho vissuto qualsiasi squadra dando tutto me stesso e una figura all'interno della Juve mi aveva trattato come non doveva. Per me non esultare è una mancanza di rispetto per i tifosi nuovi. Quando sono andato via dalla Juve ho ringraziato i tifosi, il presidente, il direttore, gli ex compagni e basta...".