Milan, Bonanni: “La gara con il Tottenham è un crocevia importante”

L'ex calciatore Massimo Bonanni ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'importanza della prossima gara del Milan col Tottenham

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, l'ex calciatore Massimo Bonanni ha parlato del prossimo impegno del Milan in Champions League contro il Tottenham , soffermandosi in modo particolare sull'importanza di questa partoita all'interno della stagione dei rossoneri. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Massimo Bonanni sul match con il Tottenham

"Lo vedo ancora molto in difficoltà, Pioli si sta snaturando molto ma senza Tomori il Milan deve giocare più accorto. Qualche mese fa avevo detto che poteva essere la mina vagante in Champions, ma lo vedo sotto al Tottenham ora. Dovrà prepararsi bene, perché tra le due partite c'è il Monza e sarà davvero dura. E' un crocevia importante per la sua stagione".