Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Bonanni: “Hojlund è più funzionale rispetto a Vlahovic, ecco perché”

INTERVISTE

Milan, Bonanni: “Hojlund è più funzionale rispetto a Vlahovic, ecco perché”

Dusan Vlahovic Juventus
Milan, Bonanni commenta il duello tra Hojlund e Vlahovic per l’attacco rossonero: l’ex calciatore ha le idee chiare sul profilo ideale.
Francesco De Benedittis

L’ex calciatore Massimo Bonanni, ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Calciomercato e Ritiri, ha parlato del tema centravanti in casa Milan, con una corsa a due tra Hojlund e Vlahovic. Bonanni non ha dubbi, Hojlund ideale per il Milan di Allegri. Ecco le sue parole.

Bonanni: "Hojlund quest'anno ha fatto fatica, ma è un ottimo giocatore per il Milan"

—  

"Mi piace tantissimo. Quest'anno ha fatto un po' poco, ma allo United hanno fatto fatica tutti negli ultimi anni. Le statistiche sono importanti ma si deve ragionare a 360 gradi".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Jashari: buoni spunti, ma piano con le aspettative. Ecco perché>>>

"E' un ottimo giocatore per come stanno strutturando il Milan. E' più contropiedista di Vlahovic e Allegri giocherà molto così. Può essere più funzionale del serbo, anche alla luce del fatto che Vlahovic non ha avuto un grandissimo rapporto con lui alla Juve". 

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA