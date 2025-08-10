Milan, Bonanni: “Hojlund è più funzionale rispetto a Vlahovic, ecco perché”

Milan, Bonanni commenta il duello tra Hojlund e Vlahovic per l’attacco rossonero: l’ex calciatore ha le idee chiare sul profilo ideale.
L’ex calciatore Massimo Bonanni, ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Calciomercato e Ritiri, ha parlato del tema centravanti in casa Milan, con una corsa a due tra Hojlund e Vlahovic. Bonanni non ha dubbi, Hojlund ideale per il Milan di Allegri. Ecco le sue parole.
Bonanni: "Hojlund quest'anno ha fatto fatica, ma è un ottimo giocatore per il Milan"
"Mi piace tantissimo. Quest'anno ha fatto un po' poco, ma allo United hanno fatto fatica tutti negli ultimi anni. Le statistiche sono importanti ma si deve ragionare a 360 gradi".