Milan, Bonanni: “Preferirei Berardi a Zaniolo come esterno”

"Bisogna capire dove lo vuole mettere Pioli, all'esterno o come Diaz dietro le punte. Io se lo dovessi vedere come esterno destro mi piacerebbe vedere più Berardi al Milan, che è molto più sostanzioso e negli ultimi anni è cresciuto di più, oltre a darti un rendimento più costante. Credo però che sia difficile che la Roma riesca a monetizzare sui 35-40 milioni come chiede. A 25 milioni è già più fattibile oggi". Un interessante parere quello i Bonanni che preferirebbe vedere Berardi e non Zaniolo al Milan, almeno come esterno. Calciomercato Milan – Zaniolo più vicino? Le ultime notizie >>>