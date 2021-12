Milan, Bonan: “Mercato? Non solo il difensore, serve anche un attaccante”

Il conduttore televisivo Alessandro Bonan ha espresso la sua opinione sui possibili interventi in mercato per il Milan. Le dichiarazioni

Il conduttore televisivo Alessandro Bonan ha espresso la sua opinione sui possibili interventi in mercato per il Milan. Basterà acquistare solo un difensore a gennaio? Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Il Milan con Rebic e Leao acquisisce qualcosa di importante davanti. Quando si parla di un intervento sul mercato, i rossoneri dovrebbero intervenire non solo sul difensore ma anche in attacco per trovare un profilo diverso dalle punte statiche come Ibrahimovic e Giroud".