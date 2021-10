Milan, Bonan: “Attacco? Non lo toccherei, lascerei Rebic titolare”

Il conduttore di 'Sky Sport' Alessandro Bonan ha parlato delle gerarchie del Milan in attacco. Rebic fuori con i recuperi di Ibra e Giroud?

Il conduttore di 'Sky Sport' Alessandro Bonan ha parlato delle gerarchie del Milan in attacco. Rebic fuori con i recuperi di Ibra e Giroud? Questa la sua opinione: "Le soluzioni per il Milan sono tante, superiori a quelle che aveva a inizio stagione. Io ora non toccherei l'attacco del Milan lasciando Rebic che mi sembra sempre più a suo agio. Le gerarchie nel Milan sono cambiate ora e bisognerà valutare Giroud e Ibra quando torneranno". Milan, ecco le notizie più importanti di oggi. C'è una novità su Brahim Diaz