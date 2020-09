Milan-Bologna, Locatelli: “Mai fidarsi dei pronostici”

MILAN NEWS – Ha giocato due anni in rossonero e cinque in rossoblù: doppio ex, quindi, di Milan-Bologna. Stiamo parlando di Tomas Locatelli, che ai microfoni del Resto del Carlino ha parlato del match di lunedì, prima giornata del nuovo campionato di Serie A. Ecco le sue parole: “Da tifoso voglio pensare che quella che sta per cominciare per il Bologna sarà una grande stagione: guai se non fosse così. Io ho firmato una vittoria a San Siro col Milan e dico che non bisogna fidarsi dei pronostici contro, spesso il campo dice tutt’altro. Ibrahimovic non è più decisivo come un tempo, ma moltiplica le motivazioni dei compagni: con lui tutti danno di più”.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>