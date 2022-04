Milan, Biasin: “Serve un attaccante che non sia troppo in là con gli anni”

Il giornalista Fabrizio Biasin parla del pareggio del Milan contro il Bologna e indica una priorità assoluta per il futuro

Doveva essere una giornata sulla carta favorevole al Milan, ma è andata esattamente in maniera contraria. Se Napoli e Inter hanno avuto la meglio contro Atalanta e Juventus, i rossoneri hanno pareggiato per 0-0 contro il Bologna. Una squadra che ha sciupato tantissimo e non ha trovato il guizzo giusto per far male agli avversari. Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della partita, ma ha anche indicato quella che sembra una priorità assoluta per il futuro: l'acquisto di un attaccante che non sia troppo in là con gli anni. Questo il suo pensiero nell'editoriale scritto per 'TuttoMercatoWeb'.