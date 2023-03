L’ex Milan Bojan, dalla parte di Ansu Fati: “Trattati come prodotti”

Bojan Krkic, ex calciatore del Milan e del Barcellona, ha parlato della situazione dei giovani talenti, schierandosi dalla parte di Ansu Fati

"Ho vissuto in prima persona quello che gli sta succedendo. C'è un'enorme differenza di trattamento tra la fiducia che si genera all'inizio, quando tutto va bene, e quando le cose vanno male a causa di un infortunio o per qualsiasi altro motivo. I giocatori sono trattati come un prodotto. Si passa dall'essere una persona all'essere un personaggio. A 17 anni ho dovuto misurarmi con l'etichetta del 'nuovo Messi'. Bisogna imparare a staccarsi e ad essere consapevoli dei limiti, ad accettarli".