Milan-Bodo/Glimt, Pioli: “Soddisfatti per la vittoria. Colombo? Ragazzo umile”

Milan-Bodø/Glimt: le dichiarazioni di Pioli a ‘Sky Sport’

MILAN-BODØ/GLIMT ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del match Milan-Bodø/Glimt. I rossoneri, grazie a questo successo, accedono al playoff decisivo di Europa League: giovedì prossimo sfideranno in trasferta il Rio Ave (che ha eliminato il Besiktas ai rigori) per conquistare il pass per i gironi della competizione.

Sulla tensione: “Sono stati due giorni particolari, devo fare i complimenti alla squadra perché non è stato semplice preparare questa partita. Sapere di due positività all’interno della squadra non è stato facile”.

Su Colombo: “E’ un bella storia per lui e per il settore giovanile del Milan. Mi è piaciuto anche come è entrato Maldini. Colombo un ragazzo umile che ha ottime qualità, sa cosa vuole dal suo futuro. Non è facile trovare giocatori come lui, e ha tutto il tempo per diventare un giocatore da Milan”.

Su Ibrahimovic: “Ha vissuto questa esperienza con la sua solita splavalderia. Non possiamo sapere quanto deve stare lontano dai campi, ma abbiamo altre parite ora. Speriamo di recuperare gli assenti durante lo sosta”.

Sulle difficoltà senza Zlatan: “E’ normale che Ibra è il nostro campione. Credo che oggi abbiamo segnato 3 gol e potevamo farne un altro paio. Da allenatore più giocatori ho a dispozione e melgio è”.

Su Calhanoglu: “Mi aspetto questo tipo di prestazione. E’ un giocatore moderno e completo, lavora tanto ed è sempre molto disponibile. Può diventare il leader di questa squadra”.

