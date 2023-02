Milan, Bocci: “Tottenham a corrente alternata, ma è superiore”

Alessandro Bocci, ha parlato del Milan e del suo cammino in Champions League, in vista dell'andata degli ottavi di finale contro il Tottenham

Il Milan si è ripreso grazie alla vittoria in Serie A contro il Torino . Per i rossoneri, però, arriva subito un test importante: il Tottenham in Champions League . Stefano Pioli recupera due pedine fondamentali .

Alessandro Bocci , ha parlato del Milan e del suo cammino in Champions League, in vista dell'andata degli ottavi di finale contro il Tottenham . Ecco le sue parole sull'edizione odierna del Corriere della Sera.

"Più dura per il Milan, che ha ripreso a vincere ma è ancora lontano dalla squadra capace di arrivare allo scudetto. Il Tottenham di Conte è superiore per qualità, furore, e intensità, ma va a corrente alternata (ieri ha perso 4-1 a Leicester) ed è solo quinto in campionato. Se il Diavolo ritroverà l'anima e l'ispirazione non partirà battuto".