Milan, Boban lancia Tonali: “Fenomenale. Diventerà un top mondiale”

Zvonimir Boban, ex calciatore ed ex dirigente del Milan, oggi Chief of Football nella UEFA del Presidente Aleksander Čeferin, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'SportWeek' che sarà in edicola domani mattina. Intanto, però, ecco una ghiotta anticipazione delle sue dichiarazioni grazie a 'La Gazzetta dello Sport' odierna.