Milan, Boban: “Brahim Diaz è una risorsa importante”

"Diaz sa come muoversi, si inserisce bene. E' un calciatore con caratteristiche da squadra importante. Doveva trovare maggiore convinzione sottoporta, in area di rigore si smarriva un po'. Ora sta facendo meglio anche in area. E' una risorsa importante per il Milan in attesa di vedere il vero De Ketelaere". Brahim Diaz, al momento, sarebbe vicino al rinnovo con il Real Madrid, ma non sarebbe da escludere un suo ritorno a Milanello nella prossima stagione. Il belga, invece, non riesce ancora a trovare la giocata che lo possa sbloccare del tutto. Nuovo Stadio, proposta una nuova soluzione a Milan e Inter: le ultime