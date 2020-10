Milan, Biasin spiega: “La predisposizione all’Europa, Kessie e Ibrahimovic”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il pensiero di Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo, sul momento del Milan e la predisposizione a fare bene in Europa League. Queste le sue dichiarazioni:

“Pioli (ha fatto) molti cambi perché lunedì giocherà contro la Roma. La stessa cosa la fanno anche gli altri allenatori impegnati in Europa. Il Milan è una squadra strutturata per fare bene in Europa League. Ibra, nonostante l’età e quello che gli è successo nelle scorse settimane, è il più fresco di tutti. Kessie mi sta sorprendendo, è tornato quello dell’Atalanta. Non sbaglia una partita, è uno dei centrocampisti più forti della Serie A. Dà tanta qualità e soprattutto tanta quantità”.

