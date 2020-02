Milan, Biasin: “Elliott deve vendere. Dirigenza? C’è confusione”

ULTIME NEWS MILAN – Fabrizio Biasin, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha criticato la proprietà e della dirigenza del Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “Milan? Fin quando non si procederà con il cambio di proprietà, il Milan avrà sempre dei problemi. Con Elliott la priorità sono i conti, non l’aspetto sportivo. Dirigenza? Ci sono troppi profili, troppa confusione”. Intanto è uscita la lista dei convocati per Milan-Juventus, continua a leggere >>>

