Milan, Bianchessi: “Stanga? Alle giovanili era due spanne sopra gli altri”

Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato di Luca Stanga, che ieri ha esordito in Serie A con i rossoneri

Nel finale di Venezia-Milan, Stefano Pioli ha deciso di concedere l'esordio in Serie A a Luca Stanga, prodotto del settore giovanile rossonero. L'ex responsabile Mauro Bianchessi ha raccontato le qualità ragazzo ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Venne al Vismara in pieno inverno e dissi all’allenatore Biffi, oggi al Monza, che nella nebbia c’era un bambino due spanne sopra agli altri. Un leader fin da piccolo, tutta la trafila nelle giovanili, terzino destro o centrale. Andai subito a parlare con la famiglia, abitavano in piena campagna dove hanno un’azienda agricola". Ecco le Top News di oggi sul Milan: Pellegri può partire, Ibra non gioca in Coppa Italia