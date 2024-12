Milan, Bezzi: “Su Fonseca poi siamo d’accordo, il problema di gioco c’è”

"Si attacca il Milan di Fonseca e ci sta, per la stagione e i problemi di questa squadra, ma quando si parla della Juventus di Motta certe cose non si dicono. Il problema del Milan c'è ma anche quello della Juventus nella stessa misura. Su Fonseca poi siamo d'accordo, il problema di gioco c'è. Il Milan ha comunque dimostrato di essere una grande squadra, soprattutto in alcuni big match come Inter e Real. Il Milan ha il potenziale di una grande squadra, ha già perso troppo terreno, ma lo stesso discorso va fatto per la Juve. Hanno fatto male entrambe finora". LEGGI ANCHE: Milan-Sassuolo, probabili formazioni: Fonseca fa una mezza rivoluzione >>>