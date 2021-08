Milan, Bertolucci: “Rinnovo Kessie? E’ un grosso problema”

Paolo Bertolucci, ex tennista e tifoso del Milan, ha parlato della questione relativa al rinnovo di Franck Kessie. Le dichiarazioni

Paolo Bertolucci, ex tennista e tifoso del Milan, ha parlato della questione relativa al rinnovo di Franck Kessie. Non filtra ottimismo dalle sue parole, rilasciate ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Kessie? È un grosso problema. È un giochino che tocca a tutti, voglio proprio vedere se gli altri rinnovi arriveranno, perché andare via a zero porta più soldi al giocatore, ma anche al procuratore". Milan, finalmente Bakayoko: tutti i dettagli sul suo ritorno in rossonero >>>