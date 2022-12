Milan, Bergomi elogia Giroud: “Mi aspettavo questo da lui”

Uno degli attaccanti più in forma del momento è senza ombra di dubbio Olivier Giroud . Il centravanti del Milan sta guidando a suon di gol la sua Francia nel percorso che porterebbe al secondo successo consecutivo nella competizione iridata. E questo potrà dargli qualche certezza in più anche per quando tornerà in rossonero.

Milan, le parole di Bergomi su Olivier Giroud

"Me lo aspettavo così? Si, perché credo che sia perfetto per come gioca la Francia, forse più di Benzema. Riempie l'area di rigore e fa lavorare bene gli altri. Come diceva Pioli, Olivier mi sembra un ragazzo intelligente, lavoratore. È arrivato in una società che lo ha valorizzato e ora si sente un giocatore importante, e questo atteggiamento l'ha portato in Nazionale".Francia-Marocco sarà anche Giroud-Regragui: la curiosità