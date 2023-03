Milan, Bennacer: “Ogni giorno lavoriamo per ottenere qualcosa di più”

Ismael Bennacer , centrocampista rossonero, è stato intervistato dalla UEFA a due giorni da Tottenham - Milan , partita di ritorno degli ottavi di Champions League in programma mercoledì 8 marzo, alle ore 21:00, al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra. Al mediano è stato anche chiesto di raccontare il proprio percorso nel club di via Aldo Rossi e lui ha sottolineato come alla base della sua esperienza e di quella dei suoi compagni ci sia il lavorare ogni giorno per ottenere qualcosa di più. Di seguito le sue parole.

Le parole di Ismael Bennacer sul proprio percorso al Milan

"Sono molto orgoglioso sono pronto a dare sempre il massimo per questo club. Vedo il percorso e dove eravamo tre anni fa e dove siamo ora. Logicamente, questo club deve andare ancora oltre. Personalmente, è quello che voglio. È anche quello che vogliamo come gruppo. Quando vediamo gli obiettivi che avevamo tre anni fa, si parlava di tornare in Champions League nei tre anni successivi. Ovviamente nei grandi club gli obiettivi si raggiungono sempre più velocemente del previsto ed è quello che abbiamo fatto. Il nostro obiettivo era rientrare nelle prime quattro, siamo riusciti anche a vincere lo scudetto. Recentemente ci siamo qualificati per gli ottavi, ci ha sicuramente fatto bene, è fantastico anche per i fan e per tutti coloro che ci circondano, ma soprattutto per noi. Quando lavori sodo, ottieni risultati. Dobbiamo fare di più, perché è così. Ogni giorno lavori per ottenere qualcosa in più, per trovare una soluzione in più per qualche problema. Siamo meticolosi, è cercando la perfezione che le cose migliorano, quando non lasci nessun dettaglio al caso".