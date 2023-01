Milan, Bennacer: “Felice di continuare questa storia: il posto ideale”

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato a 'Milan TV' dopo aver firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2027

Daniele Triolo

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV' dopo aver firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2027. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni integrali.

Sul rinnovo di contratto: "Sono molto, molto curioso di continuare con il Milan. Faccio parte di questa famiglia e voglio dare ancora di più. Per tutto il club, la società, i tifosi. Penso che il mio gesto faccia vedere a tutti che ho molta voglia".

Bennacer sul Milan di oggi rispetto a quello trovato nel 2019: "Il club è cresciuto da quando sono arrivato e ora il percorso che abbiamo fatto e che stiamo facendo fa parte dei miei obiettivi oggi. Spero di fare ancora meglio con la squadra e personalmente anche".

Su come è evoluta la squadra rossonera: "Abbiamo fatto un grande lavoro. Stiamo facendo un grande lavoro, perché la forza di una squadra è il gruppo. E il gruppo è tutti: dai magazzinieri, da chi sta in cucina. Tutti. Ora siamo molto diversi rispetto a tre anni fa. Speriamo di fare meglio, tutti quelli che seguono il nostro percorso".

Su Stefano Pioli: "Mister Pioli è un grande allenatore e una grande persona. Conosce ogni giocatore. Si prende il tempo per conoscere ogni giocatore, per gestire ogni giocatore. Quando fai questo gestisci tutto un gruppo. Vuole sempre migliorare. Ogni giorno, ogni allenamento. Quando vinciamo tanto lui vuole fare sempre meglio. Questa è la mentalità che ho anche io. Abbiamo gli stessi obiettivi, questo è molto importante. Non avere limiti. Il mister è così. Ecco perché ha fatto quello che ha fatto fino ad oggi. Farà ancora meglio sicuramente".

Sul suo rapporto con Pioli: "Io faccio prima quello che mi chiede il mister. Ma devo imparare molto molto ancora. Sono al posto ideale per me per imparare queste cose".

Sui tifosi del Milan: "Mi ricordo la prima partita che ho fatto a San Siro, contro il Brescia, mi fa sempre qualcosa giocare a San Siro. Ogni partita. Non mi sono ancora abituato all'atmosfera dei tifosi. Sembra che ogni partita fanno di più. Dobbiamo fare tutto per loro. Perché sono molto importanti per noi".

Sul feeling con i sostenitori rossoneri: "Io sono molto molto contento perché sento che c'è qualcosa tra me e loro e questo è molto importante per un giocatore".

Sul gruppo che c'è al Milan: "Abbiamo un gruppo di giovani. Io mi sento vecchio e ho 25 anni. Ma vuol dire che abbiamo tantissimo da imparare, da fare. Dobbiamo essere uniti, i più giovani e più vecchi".

L'appello ai tifosi dopo il rinnovo di contratto: "Voglio ringraziarvi, tifosi, oggi sono molto molto felice di continuare questa storia insieme. Spero che scriveremo altre pagine della storia. Forza Milan".