Milan, Behrami: ”Sembra che Giroud si trovi meglio a calciare al volo”

Durante Milan-Bologna disputatasi lo scorso sabato, Olivier Giroud ha segnato un grandioso gol in acrobazia. Guardando al passato sportivo del francese, non si può sicuramente rimanere stupiti di fronte alla prodezza di San Siro; infatti, Giroud è sempre stato maggiormente avvezzo al segnare gol spettacolari. A conferma di ciò, le parole dell'ex calciatore del Napoli Valon Behrami . Di seguito, riportiamo le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN .

"Lui è un giocatore che queste cose le ha... ha questo tipo di acrobazie: sembra quasi che si trovi meglio con la palla in area piuttosto che per terra nel calciare".