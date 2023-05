Milan, Begovic: “Tutto quello che poteva andare storto è andato storto”

Asmir Begovic, ex portiere rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione del Milan contro l'Inter

Asmir Begovic, ex portiere rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'BT Sport' in merito alla prestazione del Milan contro l'Inter nell'andata della semifinale di Champions League. L'estremo difensore bosniaco ha sostenuto come il Diavolo si sia reso protagonista di un disastro assoluto in cui è andato tutto storto. Di seguito le sue parole a riguardo.