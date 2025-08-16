Giovanni Cornacchini, ex di entrambe le squadre, ha parlato a Repubblica in occasione della sfida di domani, Milan-Bari. Il match, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia, si giocherà a San Siro alle 21.15. Sono previste tantissime persone allo stadio, circa 60mila. Insomma, il pubblico delle grandi occasioni. Ciò è dovuto al grande entusiasmo dei tifosi rossoneri per il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, ma non solo. È prevista una folta presenza di tifosi del Bari. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni.