Milan-Bari, parla l’ex Cornacchini: “5mila baresi a Milano. Non mi sorprende”

In occasione di Milan-Bari di domani a San Siro, Cornacchini (ex di entrambe le squadre) ha parlato a Repubblica. Ecco le sue parole
Redazione PM

Giovanni Cornacchini, ex di entrambe le squadre, ha parlato a Repubblica in occasione della sfida di domani, Milan-Bari. Il match, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia, si giocherà a San Siro alle 21.15. Sono previste tantissime persone allo stadio, circa 60mila. Insomma, il pubblico delle grandi occasioni. Ciò è dovuto al grande entusiasmo dei tifosi rossoneri per il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, ma non solo. È prevista una folta presenza di tifosi del Bari. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni.

—  

Le sue parole di affetto per Milan e Bari: "Due esperienze molto significative nella mia carriera, per quanto durate poco. Squadre e tifoserie che porterò per sempre nel mio cuore".

Rispetto alla sfida di domani sera: "È bello che si affrontino domenica davanti a 60mila spettatori. Ho letto che 5mila saranno baresi, ma la cosa non mi sorprende. Erano in tanti anche quando giocavamo sui campi di luoghi sperduti in quarta serie".

