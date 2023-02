Milan, Baresi: “Quando vinci devi sempre dare qualcosa in più”

Franco Baresi, ex difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul motivo per cui il Milan è crollato negli ultimi mesi

Franco Baresi, vicepresidente del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Quotidiano Sportivo' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni più interessanti. L'ex difensore rossonero, tra le varie tematiche toccate, ha parlato del momento di difficoltà che sta vivendo il Diavolo, sostenendo come quando una squadra vince è chiamata a dare sempre qualcosa di più. Di seguito le sue parole.