Milan, Baresi: “Pioli ha creato un’atmosfera speciale. Si può crescere ancora”

Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, ha elogiato così il lavoro di mister Stefano Pioli. Ecco le sue dichiarazioni

Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, ha elogiato così il lavoro di mister Stefano Pioli. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Il Milan sta benissimo così. Merito di Pioli, è riuscito a creare un’atmosfera speciale. Vedo un gruppo in cui tutti sono coinvolti. In che cosa deve crescere ancora questo Milan? È un gruppo giovane, e in quanto tale vive le partite con entusiasmo: questo a volte può portarti all’errore, ma ci sta, fa parte del percorso di crescita. Anche gli sbagli hanno il loro peso, tornano utili in futuro". Intanto il Milan è in pole per Andrea Belotti: questa la concorrenza