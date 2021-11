Milan, Baresi: “Elliott guarda al futuro. Nuovo Stadio risorsa preziosa”

Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, ha parlato del pensiero di Elliott e dell'importanza del nuovo stadio per il futuro

Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, ha parlato del pensiero di Elliott e dell'importanza del nuovo stadio per il futuro. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'The Athletic': "Devo dire che nella storia del Milan l'innovazione e la capacità di anticipare il futuro sono sempre state caratteristiche della proprietà e dei presidenti. Dagli allenatori alle strategie, anche la nuova proprietà (Elliott Management) sta guardando avanti ed è fondamentale avere uno stadio di proprietà privata. Il calcio italiano ha sempre avuto un grande appeal e dobbiamo tornare ad essere competitivi in Europa. Milan, Inter e Juve sono i club più grandi e devono trascinare gli altri con loro. Lo stadio può diventare un incentivo e una risorsa preziosa".