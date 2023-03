Milan-Atletico Madrid, Torres: “Abbiamo dominato la partita”

Le parole di Fernando Torres

Sulla prestazione: “Abbiamo dominato la partita, ma loro hanno avuto un ottimo approccio, ci hanno fatto male nelle transizioni e sono stati più precisi di noi. Sappiamo che questa competizione è tutta una questione di precisione e oggi abbiamo faticato nell’ultimo passaggio e nel chiudere le azioni. Dobbiamo fare i complimenti ai nostri avversari, questo deve aiutarci come gruppo e deve aiutare i ragazzi individualmente a capire che questo fa parte del calcio. Dobbiamo tenere le cose positive che abbiamo fatto quest’anno e la crescita del gruppo. Dobbiamo prendere le cose negative per migliorarle e per essere migliori come gruppo. Deve aiutare come gruppo, dobbiamo prendere le cose positive dal modo in cui il gruppo è cresciuto e le cose negative per migliorarle. Ce ne andiamo con tristezza”.