Milan-Atletico, Brahim Diaz: “Domani dobbiamo lottare”

Alla vigilia di Milan-Atletico, seconda giornata di Champions League, ha parlato Brahim Diaz. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Stefano Bressi

Alla vigilia di Milan-Atletico, seconda giornata di Champions League, ha parlato Brahim Diaz. Ecco tutte le dichiarazioni dello spagnolo classe 1999, che domani sarà titolare, come sempre col numero 10 sulla schiena.

Sulla fiducia: "Ho sempre avuto fiducia da parte del mister e dal club, non c'è nulla di nuovo. Ho fiducia in me e in quello che faccio".

Sulla partita: "Sarà un bel momento per tutti, non solo per me. Domani dobbiamo vincere, fare bene e lottare per la vittoria. Se faccio gol è per aiutare la squadra".

Sulla numero 10: "E' un onore avere la maglia del Milan sulle spalle. Voglio solo fare bene per me, per la squadra per i tifosi. Mi piace la personalità e so che è una grande responsabilità, non è un problema".

Intanto il Milan lavora sul mercato per il centrocampo e Donnarumma è sempre più scontento >>>