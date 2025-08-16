Pianeta Milan
Milan, Athekame: “Ho personalità e carattere per servire la squadra”

Zachary Athekame, nuovo giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV, il canale tematico del club. Ecco le sue parole
Zachary Athekame è un nuovo giocatore del Milan. Dopo Ardon Jashari, ecco un altro nuovo acquisto proveniente dalla Svizzera. Il nuovo terzino svizzero - arrivato per colmare la lacuna sulla corsia di destra - è intervenuto ai microfoni di Milan TV presentandosi ai suoi nuovi tifosi. Di seguito, si riportano le sue parole.

Milan, ecco Athekame

Buon feeling in questi primi giorni: "Mi sento bene e in forma, sono molto orgoglioso di vestire questi prestigiosi colori. Non vedo l'ora di giocare".

Ha già vestito i colori rossoneri a Neuchâtel: "Sì è vero, devo dire che il rossonero mi dona! Sono felice di poter indossare ancora questi colori".

Sarà uno dei giocatori più giovani della rosa: "Sì è vero, credo di poter migliorare imparando molto dai miei compagni di squadra, perchè qui c'è molta esperienza. Sono contento di aver avuto questa opportunità".

Zachary condivide la nazionalità con Jashari: "Sì, conosco Ardon dall'U21 della Svizzera. Ho già parlato con lui, non vedo l'ora di incontrarlo di nuovo a Milanello".

Le sue qualità rispetto al calcio italiano: "Conosco la Serie A, è un campionato molto tattico e difficile. Io penso di portare personalità e carattere per cercare di aiutare la squadra nel migliore dei modi".

Un bel passaggio, dalla Svizzera alla Serie A: "Sono due campionati e paesi diversi, qui il calcio è molto tattico rispetto che da altre parti, sarò curioso di imparare tutto dai miei compagni".

Il suo ruolo preferito: "Sono un terzino destro, ma posso giocare come laterale alto nel 3-5-2".

I primi contatti con Allegri: "Sì ci siamo sentiti, mi ha detto che questo campionato è importante per i difensori, è un posto dove poter imparare bene la tattica. Io sono entuasista e non vedo l'ora di iniziare".

Le sue aspettative: "Come già detto sono carico e voglioso di poter crescere e migliorarmi sotto tutti i punti di vista. Arrivo al Milan con grande determinazione e ambizione".

Tanti i margini di miglioramento: "Sono giovane, ho molto da imparare ancora e credo che sarà tutto un discorso generale, non c'è qualcosa di specifico: migliorerò grazie a club e allenatore".

