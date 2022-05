Milan-Atalanta, Salvini: “Non dico nulla neanche sotto tortura”

Matteo Salvini, leader della Lega e tifoso rossonero, ha dribblato le domande su Milan-Atalanta, partita valida per la 37^ giornata di Serie A

Matteo Salvini , leader della Lega e tifoso rossonero, non ne vuole sapere di sbilanciarsi su Milan-Atalanta , partita valida per la 37^ giornata di Serie A. Poi aggiunge anche una breve battuta sulla corsa scudetto e sull'Inter. Queste le dichiarazioni nel corso dell’evento della Lega 'È l’Italia che vogliamo' riportate da 'TuttoMercatoWeb'.

"Domani alle 18 c’è un evento sportivo di cui non parlo, non dico nulla neanche sotto tortura. L’unica roba che ho tenuto sospeso in agenda è una cena il 22 sera a La Spezia, chi segue il campionato sa perché, ma non dico nulla perché l’Inter è avvantaggiata per la corsa scudetto". Le Top News di oggi sul Milan: le parole di Pioli, novità di calciomercato e sulla cessione del club