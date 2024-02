Trevisani sul fallo di Giroud

"L'intervento di Giroud non è intelligente, anche perché si scaraventa su quella palla come se fosse nell'area avversaria. Poi se buchi la palla e prendi il braccio del simulatore biondo, è un problema. Io faccio rigore e giallo ad Holm nel mio regolamento personale, così t'impari se ti tocchi la faccia. Il senso mio è non è detto che chi subisca un'irregolarità abbia il diritto di venderla al supermercato come l'irregolarità del secolo. Quindi se tu simuli, devi essere punito per me. Ecco, c'è un tocco sul gomito, ti tocchi la faccia? Giallo. Per me se tu simuli devi essere cacciato, o vogliamo addirittura premiare questi che per richiamare l'attenzione del VAR fanno i matti ed il circo? Non posso non punire il rigore, perché l'intervento di Giroud è folle, scomposto, e c'è una dinamica in cui è giusto che tu lo punisca, ma anche perché ne hanno dati 700 di rigori così". LEGGI ANCHE: Milan, occhio a Theo Hernandez. Contatti con la Saudi Pro League. Il rinnovo…