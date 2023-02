Milan-Atalanta, Pioli: “Non so chi farà male prima, loro sono organizzati”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match con l'Atalanta

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Milan - Atalanta , in programma alle ore 20:45 di domenica 26 febbraio allo stadio San Siro. Tra le tante tematiche toccate dall'allenatore emiliano anche quella relativa alla forza della Dea, che a suo dire sta nell'organizzazione. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Stefano Pioli sull'Atalanta

"Chi riesce a far male prima non lo so, ma loro sono una grande squadra per organizzazione di gioco e tecnica. Hanno fisicità. Poi noi abbiamo le nostre caratteristiche. Sarà una partita aperta, come sempre quando li affrontiamo".