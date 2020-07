Milan-Atalanta, Marino: “Contento per il lavoro fatto da Pioli”

ULTIME NOTIZIE ATALANTA NEWS – Umberto Marino, dirigente nerazzurro, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Milan-Atalanta, gara della 36^ giornata di Serie A in programma a ‘San Siro‘. Ecco le dichiarazioni di del Dg bergamasco: “Noi dobbiamo rimanere ancorati sulla nostra storia e dimensione. E’ difficile rimanere a questi livelli ma ci proviamo, c’è grande convinzione. Sicuramente noi e il Milan abbiamo investito tanto, sono contento per loro e per Pioli che stanno facendo bene”.

PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLA SFIDA TRA I ROSSONERI ED I NERAZZURRI, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓