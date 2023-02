Milan-Atalanta, Giambruno: “Il Diavolo può sfruttare il fattore San Siro”

Milan-Atalanta, le parole di Alberto Giambruno

"Sicuramente l'ambiente. Perché per quanto il Tottenham fosse in difficoltà in Champions, il Milan è partito favorito grazie al fattore San Siro. Un ambiente del genere può caricare un calciatore. Chiaramente non si può citare come Giroud, che è come il vino: più passa il tempo più è di ottima fattura. Chiaramente l'assenza di Bennacer può pesare perché all'andata è stato lui a pareggiare una partita che l'Atalanta, in qualche modo, stava per riuscire a portarla a casa. Quei giocatori che possono risolvere la partita sono i vari Leao, Giroud e un giocatore che mi piace tantissimo, Tonali. Magari in questo momento non sta benissimo, ma ti può spaccare la partita anche con una conclusione di fuori".