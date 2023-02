Milan-Atalanta, Giambruno: “Demiral su Giroud avrebbe fatto comodo”

Le parole di Alberto Giambruno sulle assenze dell'Atalanta contro il Milan

"Rientrano De Roon e Scalvini, che sono due rientri importantissimi e con il Lecce si è sentita la loro assenza. Scalvini, nonostante sia giovane, ormai è un titolare in pianta stabile e permette la superiorità tra difesa e centrocampo. Stessa cosa si può dire per De Roon perché a volte si danno il cambio tra i due reparti. Non ci sarà probabilmente Pasalic, che tra l'altro è un ex dell'incontro, perché non ha recuperato ancora del tutto e non è rientrato ancora in gruppo. Non ci sarà Zapata che si è infortunato la scorsa settimana e starà fuori per altre due-tre settimane. Un'altra grave assenza è sicuramente Hateboer perché il gioco di Gasperini, in questi anni, è stato caratterizzato dalle fasce. Quando le fasce funzionano, funziona un po' tutto lo scacchiere dell'Atalanta. Poi c'è un'altra assenza importante in difesa, quella di Demiral anche se quest'anno sono più le volte che non gioca rispetto a quelle che gioca. Però avere un Demiral su Giroud avrebbe fatto comodo. Djimsiti? E' uno di quelli che sui calci piazzati può aiutare tanto perché riesce a farsi vedere di testa e in marcatura non è male. Di fatti quando sono arrivate delle offerte Gasperini le ha rimandiate al mittente".