Milan-Atalanta, Donadoni: “Sarà una sfida bellissima. Su Leao…”

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha parlato della sfida tra i rossoneri e l'Atalanta, in programma domenica a San Siro

Il tecnico Roberto Donadoni ha rilasciato un'intervista al Corriere, edizione di Bergamo. In primo piano ovviamente Milan-Atalanta, sfida di San Siro che si giocherà domenica: "Sarà bellissima: il Milan è a un passo dallo Scudetto ma l'Atalanta deve qualificarsi per l'Europa. Il Milan gioca in casa ma dovrà stare attento perché la squadra bergamasca non è certo un cliente facile".