Milan, Di Stefano: “Dubbio tra Tatarusanu e Maignan per l’Atalanta”

Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al dubbio tra Maignan e Tatarusanu per Milan-Atalanta

Intervenuto ai microfoni di SkySport24, l'inviato Peppe Di Stefano ha fatto un punto della situazione su quella che potrebbe essere la formazione che il tecnico del Milan Stefano Pioli lancerà contro l' Atalanta . Un ballottaggio sembra tenere testa, ovvero quello tra Ciprian Tatarusanu e Mike Maignan per un posto in porta. Di seguito le sue parole.

"In attacco ci sarà il ritorno di Giroud dal primo minuto, con Diaz e Leao alle sue spalle. In mezzo al campo spazio ancora a Tonali e Krunic, a destra dovrebbe essere confermato Messias dopo il gol e la bella prestazione contro il Monza. A sinistra ci sarà Theo Hernandez con la fascia di capitano al braccio. In difesa, dovrebbe essere confermato il trio Kalulu, Thiaw e Tomori. In porta c'è il dubbio tra Tatarusanu, che nelle ultime tre partite non subito gol, e Maignan, che è pienamente recuperato".