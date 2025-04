Milan-Atalanta, Conceicao: “Non c’è rispetto”. Poi avvisa sul derby

Milan-Atalanta 0-1, Conceicao ha parlato nel post partita della sfida di San Siro. Punto focale la narrativa intorno al portoghese che ha non ci sta. Ecco le sue parole a 'DAZN': "Quando sono arrivato qua ho vinto la Supercoppa e contro il Cagliari hanno cominciato a parlare del mio futuro. Non hanno rispetto, parlano già come se il prossimo allenatore del Milan sia uno che non ha mai fatto calcio". Concetto che Conceicao ribadisce anche in conferenza stampa: "Sembra che non ci sia nessuno qui. C'è un uomo, un allenatore. Non sono venuto da un altro pianeta. Sono allenatore da 14 anni. La pressione va bene, ma questo no". Conceicao quindi non ci sta, richiedendo rispetto per il suo lavoro. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>