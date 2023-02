Milan-Atalanta, Brambati: “Una partita che funge da notaio per il Diavolo”

Nella cornice di San Siro, alle ore 20:45 di domenica 26 febbraio, il Milan affronterà l'Atalanta nella sfida valida per il 24° turno del campionato di Serie A. In merito a questo incontro si è espresso anche l'ex calciatore Massimo Brambati, che è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà. A sua detta per il Diavolo il prossimo impegno sarà come un notaio, che può certificare se i rossoneri sono usciti dalla crisi. Di seguito le sue parole.