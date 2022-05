Milan-Atalanta 2-0, Theo Hernández: “Che orgoglio” | Serie A News

Theo Hernández, autore del gol del 2-0 in Milan-Atalanta a 'San Siro', ha parlato al termine del match dei rossoneri. Le sue dichiarazioni

Theo Hernández , terzino sinistro rossonero, ha parlato al termine di Milan-Atalanta , partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022 , finita 2-0 per il Diavolo di Stefano Pioli . Le dichiarazioni di Theo Hernández sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola questa mattina, anche dal 'Corriere dello Sport'.

"Sono partito e mi sono detto di andare fino alla fine - ha dichiarato a 'DAZN' Theo Hernández dopo Milan-Atalanta -. Poi ho tirato e ho fatto gol". La rete davanti al pubblico amico gli mancava da Milan-Venezia 2-0 del 22 settembre 2021 . E che gol: una cavalcata di 95 metri, palla al piede, in slalom tra gli avversari e conclusa con una rasoiata sul secondo palo. Una rete simile a quella che fece George Weah in Milan-Verona 4-1 dell' 8 settembre 1996 .

"Faccio tutto per questa squadra, è una serata incredibile per la nostra gente, tornata ad essere felice dopo tanto. Il lavoro di tutta la squadra è stato importante, sono orgoglioso di giocare per il Milan". Theo Hernández ha aggiunto al termine di Milan-Atalanta: "È il gol più importante della mia carriera? Sì, è la prima volta che è venuto mio figlio qua, è stata una giornata bellissima".