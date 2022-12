Argurio: “In Italia non è facile aspettare, si veda De Ketelaere”

Uno dei problemi del calcio italiano, come molti addetti ai lavori ritengono, è la poca fiducia che viene data ai giovani. Sia che questi provengano dalle varie Under del club stesso, sia che siano stati acquistati durante le sessioni di calciomercato da altre società. La problematica è diffusa parecchio in tutte le categorie in Italia, mentre altrove si lascia grande spazio ai giovani e questo lo si nota. Tra i maggiori talenti in rampa di lancio pochissimi provengono dal Bel Paese e questo è un limite non indifferente.