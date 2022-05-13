L'ex rossonero Roberto Antonelli ha parlato del momento del Milan e degli intoccabili Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli

Renato Panno
VERONA, ITALY - MAY 08: Sandro Tonali of AC Milan celebrates with team-mates after scoring a goal that was later cancelled by the referee during the Serie A match between Hellas Verona FC and AC Milan at Stadio Marcantonio Bentegodi on May 08, 2022 in Verona, Italy. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

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L'ex rossonero Roberto Antonelli ha parlato del momento del Milan e degli intoccabili Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'DerbyDerbyDerby'.

"Chi è favorita? Mi sento di dire Milan perché è avanti in classifica. E anche perché sembra si sia venuta a creare la classica chimica vincente. Il merito, a mio parere, è di Maldini e Massara. A proposito: in caso di nuova proprietà, loro devono essere intoccabili. Se mi piace il gioco rossonero? Sì, la squadra è ordinata e gioca palla a terra, come piace a me. Pioli è un altro grande artefice della rinascita del grande Milan. Anche lui è da confermare a tutti i costi". Milan, le top news di oggi: esclusiva Carobbi, Saelemaekers carica l'ambiente.

AC Milan Milan-Fiorentina 1-0 (Serie A 2021-2022)

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