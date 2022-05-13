Lotta scudetto, Zapelloni: "Milan, devi sfruttare l'occasione" | VIDEO

L'ex rossonero Roberto Antonelli ha parlato del momento del Milan e degli intoccabili Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'DerbyDerbyDerby'.

"Chi è favorita? Mi sento di dire Milan perché è avanti in classifica. E anche perché sembra si sia venuta a creare la classica chimica vincente. Il merito, a mio parere, è di Maldini e Massara. A proposito: in caso di nuova proprietà, loro devono essere intoccabili. Se mi piace il gioco rossonero? Sì, la squadra è ordinata e gioca palla a terra, come piace a me. Pioli è un altro grande artefice della rinascita del grande Milan. Anche lui è da confermare a tutti i costi". Milan, le top news di oggi: esclusiva Carobbi, Saelemaekers carica l'ambiente.

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