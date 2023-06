Milan, Antognoni: “Nuovo Stadio intitolato a Berlusconi? Sarebbe il minimo”

Giancarlo Antognoni , ex calciatore, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Tuttosport', soffermandosi anche sulla figura di Silvio Berlusconi , ex presidente del Milan . Di seguito le sue parole.

Le parole di Giancarlo Antognoni

Su Berlusconi: "Si sono rimasto colpito, come tutti. E non soltanto i milanisti e i tifosi del Monza, dove ha fatto cose inaspettate. Una persona che ricorderemo con rimpianto. Giusto intitolargli il nuovo stadio? Certo, sarebbe il minimo. Però, conoscendo il nuovo presidente, non so come andrà a finire".