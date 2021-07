Milan, Andreini è sicuro: “Ibrahimovic tornerà fenomenale”

Giovanni Andreini, ex preparatore atletico della Nazionale Italiana, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e delle sue prospettive stagionali

Daniele Triolo

Giovanni Andreini, preparatore atletico che, tra il 2006 ed il 2008, ha prestato servizio con la Nazionale Italiana di calcio, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan in fase di recupero dopo l'intervento al ginocchio sinistro. Lo ha fatto in un'intervista esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Andreini su Ibrahimovic.

Andreini su come cambia la preparazione dopo un'operazione al ginocchio: "Ibra è stato sottoposto ad un intervento di pulizia articolare in artroscopia, teoricamente un'operazione poco invasiva. Nel recupero si procede soprattutto con la fisioterapia, e si porta avanti un lavoro specifico che possa rafforzare le masse muscolari del ginocchio. Salvo complicazioni, immagino un rientro in linea con i tempi annunciati".

Andreini su cosa dobbiamo aspettarci da Ibra, che ha già saltato il 50% delle gare l'anno scorso: "Io non mi concentrerei sulla qualità, ma sulla quantità. E sotto questo aspetto Ibra è fenomenale. Poi ci sono più fattori che determinano la continuità: durante i picchi di forma magari lo vedremo sempre in campo, in altre fasi giocherà meno".

Andreini sulle carriere dei calciatori che si allungano sempre di più: "Non ho avuto la fortuna di lavorare con Ibra, ma ho lavorato con altri Over 30 come Rodrígo Palacio e posso assicurarvi che la testa fa la differenza. Parliamo di atleti che hanno un immenso piacere ad allenarsi ed a stare in campo. Quando vedi avvicinarsi la fine della carriera, aumenti la consapevolezza e asciughi le sbavature che avevi a 25-30 anni. C'è un approccio diverso alle partite, un altro modo di gestire lo stress. E si va oltre l'età".