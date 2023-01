Milan, Andersson: “Con Ibrahimovic ci siamo sentiti poco fa”

Zlatan Ibrahimovic è ancora ai box per via dell'infortunio al gionocchio per il quale si è operato al termine della scorsa stagione. L'attaccante del Milan si sta allenando a Miami, alla ricerca della massima condizione fisica per il rientro in rossonero. Occhio anche alla Nazionale: la Svezia, infatti, potrebbe di nuovo pensare al suo attaccante storico. A parlarne è stato Andersson.