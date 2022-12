Milan, Ambrosini: “Quel gol contro la Sampdoria fu strano”

Sul gol contro la Sampdoria a San Siro nella stagione 1998-1999: "È un gol molto bello e importante, fatto in un modo strano. Per me fare gol da fuori area era irraggiungibile, farlo di sinistro lo è ancora di più. Ricordo il flash della palla che sta entrando. Ho calciato senza pensarci, fortunatamente non ti passa nulla per la testa". Mondiali, Ozil “snobba” Giroud: il messaggio sui social