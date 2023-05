Milan, Amoruso: “Rinnovo di Leao? Più importante della Champions”

A Tuttomercatoweb, Nicola Amoruso, ha rilasciato queste dichiarazioni in merito al rinnovo imminente di Rafael Leao con il Milan

L'ex attaccante della Serie A, Nicola Amoruso, ha parlato del momento del Milan e nello specifico del prossimo rinnovo con Rafael Leao . Per lui, l'accordo tra Rafa e i rossoneri è fondamentale, tanto da valere più della Champions League. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.

"Il suo rinnovo vale più di una Champions. Nel derby si è visto quanto è mancato. Senza di lui bisogna inventarsi tanto in più". Un investimento molto importante dell'ex attaccante al giocatore del Milan, la cui assenza si è sentita parecchio nelle ultime due gare, in Serie A e in Champions League contro l'Inter. LEGGI ANCHE: Milan, le ultime su Leao, Messia e Krunic. Ecco le loro condizioni